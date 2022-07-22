"الحميدي" يستعرض تاريخ سباقات الخيل في ‫الطائف وأبرز الفرسان وموقعها

تحدَّث الباحث والمؤرخ خالد الحميدي عن تاريخ سباقات الخيل في ‫الطائف منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وقت أن كانت السباقات تقام خلال فترة الصيف عندما تنتقل الحكومة السعودية إلى مقرها الصيفي بالطائف تحت رعاية نائب الملك في الحجاز حينها الأمير فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- وابنه عبدالله، الشغوفَيْن بهذه الرياضة، الذي يمتلك الكثير من رؤوس الخيل التي تتم رعايتها في (الخرمة) شمال الطائف.