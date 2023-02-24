"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة النبهانية وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.