"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم وعسير والشمالية والباحة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة النبهانية وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد عسير رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
كما تشهد الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحاً نشطة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.