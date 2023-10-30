محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخصين بحائل لترويجهما الحشيش المخدر

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على شخصين بحائل لترويجهما الحشيش المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
حشيش

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