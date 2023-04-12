ما بين 9 و38.. هذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمناطق المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت وادي الدواسر وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية، فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: وادي الدواسر وشرورة 38 درجة، والأحساء والخرج 37 مئوية، القنفذة 36 مئوية، ومكة المكرّمة والرياض والدمام وجازان ونجران والصمان والدهناء 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، تليها القريات 10 درجات، ثم تبوك 13 مئوية، والباحة وعرعر وسكاكا 14 درجة.
وسجلت بريدة وأبها وحائل والباحة وطريف والطائف والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.