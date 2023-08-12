مختص تربوي: المعلمون حملوا على أعناقهم أمانة المهنة.. وهم مصدر ثقة وفخر

وبيَّن "الشريف" أن المعلمين والمعلمات يقفون بين أيادي أبنائهم في فصولهم الدراسية، ويقضون أمامهم الساعات الطوال في أغلب أيام العام الهجري، ومع ذلك يؤدون أعمالهم بكل شغف وحماس، ولا يألون جهدًا لإيصال رسالتهم وأداء مهنتهم.. وعلى المجتمع أيضًا احترام هذه المهنة، واحترام مَن تقلّدوها، وذلك بتوقُّف البعض عن إطلاق "النكت" عليهم والاستخفاف بهم، ولو على سبيل المزاح؛ فنهوض التعليم بأكمله يبدأ من هذا المعلم.