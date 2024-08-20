4 فئات مشمولة.. "المواصفات" تشدد على دعمها للمستهلك ومنظومة الإنتاج والتصنيع

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن نظام سلامة المنتجات يهدف إلى ضمان سلامة المستهلك من مخاطر المنتجات، بدايةً من الصُنع وانتهاءً بنقطة البيع، مشددة على الدعم والالتزام لمختلف الفئات.
وأوضحت الهيئة 4 فئات مشمولة بالدعم والالتزام، مشيرةً إلى أن الصانع وهو شخص طبيعي أو اعتيادي يقوم بصنع منتج، والمستورد وهو شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجًا من خارج المملكة إلى أحد أسواقها.
وأضافت مُعرّفةً الممثل المعتمد بأنه شخص طبيعي أو كيان اعتباري تم تأسيسه في المملكة حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية، وأشارت للموزع بأنه شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق.