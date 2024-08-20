4 فئات مشمولة.. "المواصفات" تشدد على دعمها للمستهلك ومنظومة الإنتاج والتصنيع

وأوضحت الهيئة 4 فئات مشمولة بالدعم والالتزام، مشيرةً إلى أن الصانع وهو شخص طبيعي أو اعتيادي يقوم بصنع منتج، والمستورد وهو شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجًا من خارج المملكة إلى أحد أسواقها.