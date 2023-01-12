"الداخلية" تحتفي بتخريج الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني

شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، اليوم حفل تخريج (541) خريجًا من الملتحقين بالبرامج التدريبية في معهد التدريب الأمني من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة.
وأوضح مدير عام الكلية، أن الخريجين من عسكريين ومدنيين، حصلوا على (18) برنامجًا في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية، مشيرًا إلى استفادة (1166) خريجًا خلال الأشهر الستة الماضية من برامج معهد التدريب.
وهنأ اللواء الدعيج الخريجين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة مما تعلموه في حياتهم العملية، تلا ذلك إعلان النتائج، وتكريم المشرفين العلميين على البرامج، وتكريم المتفوقين، وتسليم الخريجين شهاداتهم.