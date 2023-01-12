"الداخلية" تحتفي بتخريج الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني

وأوضح مدير عام الكلية، أن الخريجين من عسكريين ومدنيين، حصلوا على (18) برنامجًا في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية، مشيرًا إلى استفادة (1166) خريجًا خلال الأشهر الستة الماضية من برامج معهد التدريب.