تراجع رقعة السحب الماطرة وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق اليوم

تُشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات باندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة لشمال المملكة، بدءًا من يوم السبت، وتتسبب في حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ويتزامن ذلك مع فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، بمشيئة الله.
يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، بحيث يتحول الطقس ليصبح معتدل الحرارة نهارًا في هذه المناطق، بينما يبقى حارًّا في بقية المناطق.
وتتكاثر السُّحب الركامية ساعات ما بين الظهر والمساء على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة، وتطال أجزاء من جنوب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها، ولكن يتخلّلها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، والتي تُصحب بحدوث الرعد، بالإضافة إلى نشاط في الرياح الهابطة.
الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة على مناطق واسعة من شمال ووسط وغرب المملكة، مع هبات قوية أحيانًا جنوب منطقة تبوك وشمال المدينة المنورة وغرب الرياض، وتتسبّب في إثارة بعض الأتربة والغبار.