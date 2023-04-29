تراجع رقعة السحب الماطرة وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق اليوم

يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، بحيث يتحول الطقس ليصبح معتدل الحرارة نهارًا في هذه المناطق، بينما يبقى حارًّا في بقية المناطق.