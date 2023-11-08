نجران.. تكريم مواطنين أسهموا في تغطية آبار مكشوفة ومهجورة

وفي ختام الورشة كرَّم المهندس الشهراني، المواطنين الذين أسهموا في تغطية آبار مكشوفة ومهجورة من منطلق الشراكة المجتمعية، إضافةً إلى أعضاء اللجنة، ومدير إدارة المياه المكلّف، مثمّناً جهودهم ودورهم الفعّال تجاه الوطن والمواطن، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي آبار مكشوفة ومهجورة.