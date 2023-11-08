نجران.. تكريم مواطنين أسهموا في تغطية آبار مكشوفة ومهجورة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "الآبار المكشوفة والمهجورة وخطرها"، بحضور مدير عام الفرع المهندس مريح الشهراني، وذلك بمقر الفرع.
وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة المياه بالفرع المكلف سهل بن صالح آل ضاعن، عرضاً وشرحاً لمخاطر الآبار المكشوفة والمهجورة، وإنجازات الفرع واللجنة المعنية في حصرها، وآلية الإبلاغ، وكيفية التعامل مع البلاغات المقدمة، وطرق معالجتها، ودور الفرع والجهات الحكومية المشاركة في اللجنة.
وفي ختام الورشة كرَّم المهندس الشهراني، المواطنين الذين أسهموا في تغطية آبار مكشوفة ومهجورة من منطلق الشراكة المجتمعية، إضافةً إلى أعضاء اللجنة، ومدير إدارة المياه المكلّف، مثمّناً جهودهم ودورهم الفعّال تجاه الوطن والمواطن، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي آبار مكشوفة ومهجورة.