"أمير الجوف" مهنئًا ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء: أسأل الله أن يمده بالعون لخدمة الوطن

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي أن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد.