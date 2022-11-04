الطريق إلى "شرم الشيخ".. اجتماعات ومؤتمرات دولية تحضيرًا للقمة

حرصًا على التفاعل الأمثل مع قضايا التكيف مع التغير المناخي في القمة التي تستضيفها في "شرم الشيخ" الأحد القادم شاركت البلد المستضيف خلال الأشهر الماضية في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية تحضيرًا لقمة cop 27 أبرزها اجتماع كينشاسا، والجابون، والمنتدى العربي الإقليمي، واجتماع دول الـ 77، ومنتدى بلومبيرج حول المناخ.
وكانت أحدث المشاركات اجتماع كينشاسا التحضيري لقمة المناخ في الكونغو بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر والمنعقد بالعاصمة كينشاسا، إذ أتى الاجتماع في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد للجوانب الموضوعية لمؤتمر COP27، وركز الاجتماع على الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وفي فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون، بحضور رئيس الجمهورية الجابونية "علي بونجو أونديمبا" ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ، دعا "سامح شكري" كل الأطراف الإفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في قضايا المناخ.
وركزت الخارجية المصرية خلال المشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي، والذي استضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت، على أهمية تعزيز العمل الجماعي في مجال المناخ وتحويل الالتزامات إلى واقع فعلي على الأرض، مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر.
وجاء اجتماع مجموعة الـ ٧٧ المنعقد على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك الاجتماع بتحالف الدول الجزرية الصغيرة AOSIS حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ليؤكد أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم وتتجلى في أشكال عدة على غرار موجات الطقس المتقلب التي تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.
وفي منتدى بلومبرج حول عمل المناخ والذي تنظمه مؤسسة بلومبرج الخيرية، تم استعراض رؤية المؤتمر حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، آخذاً في الاعتبار التحديات الدولية القائمة ارتباطاً بالتطورات الجيوسياسية الحالية والتي ألقت بظلالها على جهود تنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات.