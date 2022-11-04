الطريق إلى "شرم الشيخ".. اجتماعات ومؤتمرات دولية تحضيرًا للقمة

وكانت أحدث المشاركات اجتماع كينشاسا التحضيري لقمة المناخ في الكونغو بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر والمنعقد بالعاصمة كينشاسا، إذ أتى الاجتماع في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد للجوانب الموضوعية لمؤتمر COP27، وركز الاجتماع على الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.