"الجوازات": إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال حج 1444هـ

بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.