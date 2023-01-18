"دهانات الجزيرة" تفتتح معرضين في محافظة القريات بمنطقة الجوف

افتتح سعادة محافظ محافظة القريات الأستاذ عبد الله بن صالح الجاسر معرضين جديدين لشركة "دهانات الجزيرة" في مدينة القريات أحدهما في حي الريان والآخر في حي الغدير، وذلك بحضور كبار المطورين العقاريين في المحافظة التابعة لمنطقة الجوف.
واستعرض سعادة المحافظ خلال الافتتاح أحدث تقنيات "دهانات الجزيرة" ومنتجاتها الشاملة والمتكاملة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، والمتنوعة ما بين الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، والدهانات المخصصة للحديد، والحماية، والأخشاب، والمقاومة للحريق، والصديقة للبيئة، والأرضيات، والطرق، والإسمنتية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن "دهانات الجزيرة" جددت ثلاثة معارض في منطقة الحدود الشمالية، اثنان منها في حيي اليرموك والعزيزية بمدينة رفحاء، أما الثالث ففي حي المروج بمدينة عرعر، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة خدمات "دهانات الجزيرة" نحو الأفضل، وتوسّعها وترسيخ علاقتها مع العملاء في كافة مناطق المملكة.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.