بجراحة ناجحة.. إعادة 9 أوتار مقطوعة ليد مصاب في القصيم

وأضاف: على الفور قامت الفِرَق العلاجية بعمل الفحوصات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية وعمل الأشعة المقطعية، التي أكدت وجود قطع كامل في تسعة أوتار لليد مع تمزق في الشريان الرئيسي، إضافة إلى وجود قطع في العصب الوسطي لليد والمعصم نتيجة تعرضه للإصابة بآلة حادة.