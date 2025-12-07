جاءت مع السعودية في كأس العالم ..الرأس الأخضر… جزيرة الاستقرار في قلب الأطلسي

وتقع جمهورية الرأس الأخضر، أو "كابو فيردي" كما تُعرف رسميًا ، في قلب المحيط الأطلسي على بُعد نحو 500 كيلومتر من الساحل الغربي لإفريقيا، وتحديدًا قبالة السواحل السنغالية ، وتضم الدولة عشر جزر رئيسية وثماني جزر صغيرة ، وتُعد واحدة من أكثر الدول استقرارًا سياسيًا في القارة الإفريقية.