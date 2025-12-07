جاءت مع السعودية في كأس العالم ..الرأس الأخضر… جزيرة الاستقرار في قلب الأطلسي

عندما أُعلنت مساء الجمعة الماضية قرعة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأسفرت عن مواجهة السعودية لأسبانيا والأرغواي والرأس الأخضر كان الجمهور الرياضي في غالبه لايعرف عن الدولة الأخيرة سوى أنها أفريقية.
وفي المجال الرياضي ليس لدى الرأس الأخضر منجزات تذكر سوى أنها تأهل لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة عام 2013ووصلوا آنذاك إلى ربع النهائي في إنجاز تاريخي للبلاد ، وتأهلوا من جديد لنسخ 2015 و2021 و2023 مما رسّخ مكانتهم كمنتخب منافس في القارة ، وأفضل إنجاز لهم حتى الآن كان في كأس أمم أفريقيا 2023 (أُقيمت في 2024) حيث وصل المنتخب إلى ربع النهائي وقدم أداءً لفت الأنظار.
وتقع جمهورية الرأس الأخضر، أو "كابو فيردي" كما تُعرف رسميًا ، في قلب المحيط الأطلسي على بُعد نحو 500 كيلومتر من الساحل الغربي لإفريقيا، وتحديدًا قبالة السواحل السنغالية ، وتضم الدولة عشر جزر رئيسية وثماني جزر صغيرة ، وتُعد واحدة من أكثر الدول استقرارًا سياسيًا في القارة الإفريقية.
اقتصاد صغير… لكنه واعد
رغم محدودية الموارد الطبيعية وقلة الأراضي الزراعية، استطاعت الرأس الأخضر أن تبني اقتصادًا قائمًا على الخدمات والسياحة والتحويلات المالية من أبنائها المقيمين في الخارج.
وتسجل الدولة معدلات نمو مستقرة نسبيًا، مما جعلها تُصنف خلال العقدين الماضيين ضمن الدول الإفريقية ذات الأداء الاقتصادي الجيد.
وتُعد السياحة المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي، إذ جذبت الجزر شواطئًا نقية وطقسًا معتدلًا طوال العام، الأمر الذي حوّلها إلى وجهة متزايدة الشعبية، خصوصًا للزوار الأوروبيين.
استقرار سياسي لافت
منذ التحول الديمقراطي في بداية التسعينيات، أصبحت الرأس الأخضر نموذجًا للاستقرار السياسي في إفريقيا.
تُجرى الانتخابات بانتظام، وتتميز الدولة بمعدلات منخفضة من الفساد مقارنةً بالمحيط الإقليمي، إضافة إلى مؤسسات حكومية فعّالة نسبيًا.
هذا الاستقرار مكّنها من تعزيز علاقاتها الدبلوماسية، وخصوصًا مع البرتغال، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.
ثقافة غنية وهوية مستقلة
تمتزج في الرأس الأخضر الثقافتان الإفريقية والبرتغالية، مما أنتج هوية فريدة ، وتشتهر البلاد بالموسيقى، خاصةً موسيقى المورنا التي اشتهرت عالميًا عبر المغنية الأسطورية “سيساريا إيفورا”.
كيف تأهلت الرأس الأخضر لمونديال 2026
خلال تصفيات قارة أفريقيا (CAF) للمونديال 2026، كانت الرأس الأخضر في المجموعة D إلى جانب دول مثل كاميرون وغيرها ، وفي آخر جولة من التصفيات 13 أكتوبر 2025 فازت الرأس الأخضر على إسواتيني 3-0 في ملعبها، ما ضمن لها صدارة المجموعة.
وبهذا الفوز، جمعت الرأس الأخضر 23 نقطة تقريبًا من جولات التأهل (بعد 7 انتصارات، 2 تعادلات، وهزيمة واحدة) ، بصدارة المجموعة، خرجت من التأهل مباشرة لأن النظام المحلي للتصفيات يعطي بطاقات التأهل لمن يتصدر مجموعته.