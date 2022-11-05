أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة.. "سندي" يُبرز دور "التعاون الإسلامي" وإنذار الإعلام

وتطرق مدير إدارة الإعلام إلى الإستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016 ـ 2025، مشيراً إلى أنها تشكّل بوصلة تحدّد الأهداف التي "نعمل من خلالها لتحقيق غايات العمل الإعلامي على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة"، إضافة إلى التعريف بقضايا الأمة الإسلامية في شتى المجالات، وتشجيع الاستثمار في الكوادر البشرية العاملة في قطاع الإعلام.