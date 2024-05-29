يوم واحد على الالتحاق ببرنامج "الكفاءات الاستثمارية" للحصول على فرصة وظيفية بالبنك المركزي

قال البنك المركزي اليوم إنه يتبقى يوم واحد على التقديم والالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية.
ودعا إلى المسارعة بالتقديم والالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية للحصول على فرصة وظيفية في البنك المركزي.
ويعد البرنامج أحد برامج وكالة الاستثمار بالبنك المركزي السعودي المختصة بالتوظيف ومن ثم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في مجالات استثمارية متعددة.
وقد صمم البرنامج بالتعاون مع كلية "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ونخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية.