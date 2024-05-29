محليات

يوم واحد على الالتحاق ببرنامج "الكفاءات الاستثمارية" للحصول على فرصة وظيفية بالبنك المركزي

أحد برامج وكالة الاستثمار المختصة بالتوظيف ومن ثم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في عدة مجالات