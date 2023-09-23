أقل حرارة في السودة والأمطار هنا.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" تكشفها "الأرصاد"

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران، في حين تنشط رياح سطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.