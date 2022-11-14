"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على الجوف وحائل والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال لاتزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، حائل، الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.