علماء المغرب يشيدون بكلمة السعودية في الندوة المشتركة لمواجهة الغلو وتحقيق الوسطية

من جانبه، أكد عضو المجلس العلمي المحلي ببني ملال - المغرب الدكتور عبدالله بلمدني، أن هذه الندوة هي مبادرة فريدة في هذا العصر وفريدة في هذا الوضع، حيث إن انعقاد هذه الندوة في موضوع من أخطر المواضيع ويشغل العالم الإسلامي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية كعادتها تهب حينما ترى هذه الأمة في حاجة إلى أن تقوم بجلب مصلحة أو تدفع عنها مفسدة، ومفسدة الغلو هي من المفاسد التي تنخر في جسم الأمة فادركت المملكة هذا الأمر، فهبت بهذه المبادرة وتقدمت بهذا الوفد المبارك برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهذا ليس بالأمر الهين.