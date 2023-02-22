أمير الرياض: يوم التأسيس ذكرى غالية تُبرز جذور الدولة الراسخة وحضارتها العريقة

وأضاف أمير منطقة الرياض، أن هذه الدولة على امتداد تاريخها العريق عملت على تحقيق الوحدة والعدل والأمن والبناء الحضاري والإنساني منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولًا إلى ما تحقق من توحيد لهذا الوطن وإرساء أمنه وتشييد بنيانه، والانطلاق في مسيرة النماء والازدهار على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ليشهد هذا الوطن نماءً وازدهارًا على أيدي الملوك البررة، وحتى هذا العهد الزاهر الذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية غير مسبوقة، واهتمامًا وعناية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات وفق رؤى وخطط استراتيجية حكيمة.