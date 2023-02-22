أمير الرياض: يوم التأسيس ذكرى غالية تُبرز جذور الدولة الراسخة وحضارتها العريقة

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال: تمثل هذه المناسبة ذكرى وطنية غالية تبرز تاريخ هذه الدولة المباركة وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود وتبرز كفاح رجال هذه الدولة وما حققوه على امتداد تاريخها من وحدة راسخة.
وأكد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام وعناية في إبراز تاريخ هذه الدولة المباركة منذ إرساء دعائمها من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ/ 1727م، فتحقق الأمن والوحدة، وقامت دولةٌ منهجُها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أمير منطقة الرياض، أن هذه الدولة على امتداد تاريخها العريق عملت على تحقيق الوحدة والعدل والأمن والبناء الحضاري والإنساني منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولًا إلى ما تحقق من توحيد لهذا الوطن وإرساء أمنه وتشييد بنيانه، والانطلاق في مسيرة النماء والازدهار على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ليشهد هذا الوطن نماءً وازدهارًا على أيدي الملوك البررة، وحتى هذا العهد الزاهر الذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية غير مسبوقة، واهتمامًا وعناية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات وفق رؤى وخطط استراتيجية حكيمة.
وفي ختام تصريحه، سأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه.