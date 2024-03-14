أمطار رعدية متوقعة في 7 مناطق يوم الخميس.. تفاصيل

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة بالأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار المطورة، إلى احتمالية تأثر أجزاء واسعة من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بتشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط لزخات من الأمطار في 7 مناطق.
ويُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية وفرص الأمطار بمشيئة الله اعتبارًا من ساعات ليل الأربعاء وفجر يوم الخميس، بداية بمنطقة حائل، يتوقع أن تنشط السحب الركامية الرعدية في سماء حائل، وتتساقط بين الحين والآخر زخات رعدية من المطر، لا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، على أن تستمر هذه السحب بالتأثير على منطقة حائل حتى ساعات ظهر الخميس.
واعتبارًا من ساعات الظهر تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي وتتسع مساحتها، ويتشكل حزام من السحب الرعدية، يمتد هذا الحزام من منطقة المدينة المنورة وصولًا حتى حائل وحفر الباطن، مع تساقط زخات من الأمطار المتوسطة والغزيرة، وربما زخات البرد.
كما تشير آخر التوقعات إلى تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة بتقلبات جوية تجلب زخات من الأمطار الرعدية لأجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، والتي لا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، والله أعلم.