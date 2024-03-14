أمطار رعدية متوقعة في 7 مناطق يوم الخميس.. تفاصيل

ويُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية وفرص الأمطار بمشيئة الله اعتبارًا من ساعات ليل الأربعاء وفجر يوم الخميس، بداية بمنطقة حائل، يتوقع أن تنشط السحب الركامية الرعدية في سماء حائل، وتتساقط بين الحين والآخر زخات رعدية من المطر، لا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، على أن تستمر هذه السحب بالتأثير على منطقة حائل حتى ساعات ظهر الخميس.