حرس الحدود يحبط تهريب 52.4 طن قات و807 كجم حشيش في عدة مناطق

وتم القبض على مهربيها، وعددهم 421 متهمًا، منهم 39 مواطنًا، و382 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 342 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الأثيوبية و2 من الجنسية العراقية.