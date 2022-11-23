بالفيديو.. "السماري" لـ"يا هلا بالعرفج": لا أفكر أثناء المشي.. والملك سلمان يعطي أهمية للمشي يوميًّا

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للدكتور "فهد السماري"، الأمين العام لـ"دارة الملك عبدالعزيز"، تحدث من خلاله عن حرصه على رياضة المشي؛ لأنه يعتبره فرصة لاستعادة الطاقة والنشاط، وفرصة للاستمتاع بما حوله؛ "لذلك لا أفكر أثناء المشي، ولاحقًا أتخذ القرارات". كما ذكر أن الملك سلمان يعطي أهمية خاصة للمشي في برنامجه اليومي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "لكم وللتاريخ" للدكتور "حمد المانع"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتب "ياسر المعارك"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للكاتب "عدنان جستنية"، طرح من خلاله قضية تسريب أرقام الجوالات إلى شركات التسويق والخدمات متسائلاً عن المسؤول عن ذلك.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الناقد الفني "فريد مخلص" قصة أول أغنية غُنيت لـ #المنتخب_السعودي، التي غناها فنان العرب "محمد عبده" في عام 1972م.