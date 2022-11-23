بالفيديو.. "السماري" لـ"يا هلا بالعرفج": لا أفكر أثناء المشي.. والملك سلمان يعطي أهمية للمشي يوميًّا

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج للدكتور "فهد السماري"، الأمين العام لـ"دارة الملك عبدالعزيز"، تحدث من خلاله عن حرصه على رياضة المشي؛ لأنه يعتبره فرصة لاستعادة الطاقة والنشاط، وفرصة للاستمتاع بما حوله؛ "لذلك لا أفكر أثناء المشي، ولاحقًا أتخذ القرارات". كما ذكر أن الملك سلمان يعطي أهمية خاصة للمشي في برنامجه اليومي.