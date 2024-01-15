المملكة والصين تُوَقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.