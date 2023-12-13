انطلاق اجتماعات وزراء السياحة العرب بالدوحة.. والتأشيرة الموحدة في المقدمة

وأشار رئيس قطر للسياحة إلى أن إقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتأشيرة السياحية الموحدة، يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المجلس في تعزيز التعاون وتعميق الروابط بين الدول الأعضاء؛ مؤكدًا أن هذه التأشيرة ستساهم في تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، كما ترسخ التفاهم والتعاون المشترك في مجال السياحة؛ مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الروابط الاقتصادية ودفع عجلة التنمية والازدهار في مجال السياحة والمجالات الأخرى في المنطقة بأكملها.