انطلاق اجتماعات وزراء السياحة العرب بالدوحة.. والتأشيرة الموحدة في المقدمة

بدأت أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في الدوحة بحضور وزراء السياحة العرب، الذين يجتمعون لبحث عدد من الجوانب المهمة حول قطاع السياحة العربية.
وعبّر سعد الخرجي رئيس قطر للسياحة، عن سعادته باستضافة الاجتماع الوزاري العربي للسياحة الذي يعكس التزامنا جميعًا بتعزيز التعاون في قطاع السياحة العربية وتفاني دولة قطر في لعب دور محوري في تحقيق ذلك؛ معربًا عن سعادته بالاحتفاء بإنجازات نظرائه العرب في هذا المجال.
وأضاف: "نتطلع إلى عقد حدث ناجح ومؤثر من شأنه أن يزيد تعزيز أواصر التعاون بين المجتمعات العربية ويرسم مسارًا نحو مستقبل ديناميكي ومزدهر في قطاع السياحة العربية".
وأشار رئيس قطر للسياحة إلى أن إقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتأشيرة السياحية الموحدة، يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المجلس في تعزيز التعاون وتعميق الروابط بين الدول الأعضاء؛ مؤكدًا أن هذه التأشيرة ستساهم في تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، كما ترسخ التفاهم والتعاون المشترك في مجال السياحة؛ مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الروابط الاقتصادية ودفع عجلة التنمية والازدهار في مجال السياحة والمجالات الأخرى في المنطقة بأكملها.
يُذكر أن قطر شهدت توسعًا ملحوظًا في المشهد السياحي؛ فقد تم استقبال ثلاثة ملايين زائر مسجلة بذلك أعلى مستوى في عدد الزوار الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية.
واحتضنت قطر النسخة الافتتاحية لعدد من الفعاليات العالمية الكبرى، مثل: معرض جنيف الدولي للسيارات 2023، الذي أقيم للمرة الأولى خارج سويسرا، وبطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، ومعرض "إكسبو الدوحة 2023" للبستنة، الذي يعتبر أول معرض دولي للبستنة يقام في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوق قطر الدولي للسياحة والسفر 2023.