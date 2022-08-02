"الصحة": تسجيل 227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 81 حالة، و57 حالة في جدة، و34 حالة في الدمام، و14 حالة في مكة المكرّمة، و13 في المدينة المنوّرة، و12 في الطائف و10 حالات في أبها.