"الصحة": تسجيل 227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 810187 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 346 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 796102 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9255 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 127 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 62 حالة إصابة جديدة، وجدة 35 حالة، والدمام 21 حالة، و8 حالات في مكة المكرّمة ومثلها في المدينة المنوّرة، والباحة 8 حالات أيضاً و6 حالات في الطائف ومثلها في أبها.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 81 حالة، و57 حالة في جدة، و34 حالة في الدمام، و14 حالة في مكة المكرّمة، و13 في المدينة المنوّرة، و12 في الطائف و10 حالات في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 10383 فحصًا جديدًا.