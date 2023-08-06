سفرة ولا كشتة؟.. نصائح بالجملة من "الصحة" لقائدي المركبات قبل التحرك والمغادرة

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة تأكد قائد المركبة من وجود مجموعة من الأدوات داخل السيارة بغض النظر عن طبيعة الرحلة، سفرة كانت أو كشتة، مشيرة إلى أهمية إجراء بعض الفحوص المهمة قبل بدء القيادة أو المغادرة، وأهمية الراحة عند الشعور بالتعب.
وفي التفاصيل، قالت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة": "انتبه؛ لازم تتأكد من وجود طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية مع فحص السيارة، خاصة الإطارات والمكابح والأنوار والمساحات".
وأضافت، عبر مقطع فيديو: اضبط الكرسي المناسب لظهرك، وحزام الأمان أكيد ما يحتاج إلى تذكير"، وتابعت: "إذا شعرت بالتعب، جسمك له حق عليك نام بالأول وبعدين كمل"، ولكي تطمئن على طفلك، فكرسي الأطفال المكان المناسب له.
وأردفت تقول: حمداً لله على السلامة؛ لكن لا تنس أن تأخذ عبوات "العطر، الباور بانك، معقم اليدين" معك، ولا تتركها في السيارة، ودربك صحة".