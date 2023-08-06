سفرة ولا كشتة؟.. نصائح بالجملة من "الصحة" لقائدي المركبات قبل التحرك والمغادرة

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة تأكد قائد المركبة من وجود مجموعة من الأدوات داخل السيارة بغض النظر عن طبيعة الرحلة، سفرة كانت أو كشتة، مشيرة إلى أهمية إجراء بعض الفحوص المهمة قبل بدء القيادة أو المغادرة، وأهمية الراحة عند الشعور بالتعب.