"أمانة جدة" تستعدّ لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقّعة بتجهيزات ميدانية مكثّفة وتدعو لتوخّي الحذر

وأهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، كما دعت للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة تتعلّق بآثار الحالة المطرية؛ وذلك من خلال المركز الموحّد لخدمة البلاغات "940"، أو عبر تطبيق "بلدي"، مؤكدة ضرورةَ اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.