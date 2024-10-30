"أمانة جدة" تستعدّ لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقّعة بتجهيزات ميدانية مكثّفة وتدعو لتوخّي الحذر

أعلنت أمانةُ محافظة جدة رفعَ جاهزيتها تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقُّعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المحافظة خلال اليومين القادمين.
وأكدت أمانة محافظة جدة على تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.
وبيّنت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثرُ من "3,333" فردًا، و"1,691" معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 11 بلدية فرعية ومركزًا للإسناد.
وتواصل الأمانةُ التنسيقَ ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمّن نشرَ الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
وأهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، كما دعت للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة تتعلّق بآثار الحالة المطرية؛ وذلك من خلال المركز الموحّد لخدمة البلاغات "940"، أو عبر تطبيق "بلدي"، مؤكدة ضرورةَ اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.