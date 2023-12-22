الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والحدود الشمالية وتبوك وحائل والشرقية والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا. وتشهد رياحًا شديدة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تيماء وتبوك وضباء ونيوم شرما والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة خيبر والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء السبت.