الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وصواعق رعدية

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا. وتشهد رياحًا شديدة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.