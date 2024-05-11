"محورية خدمة الضيف".. "رئاسة الشؤون الدينية" تستقبل طلائع الحجاج في المسجد الحرام

وتعدُّ مبادرة الإهداءات إحدى مبادرات الرئاسة الدينية النوعية المخصصة لحجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ؛ لتصل برسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالمية، وإفادة أكبر عدد من ضيوف الرحمن، وتحقيق توحيد الله تعالى، وتوضيح صورة الإسلام الحق المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام، وغرس أخوة الإسلام التي هي أحد مقاصد الحج الكبرى؛ إذ يجتمع الحجاج على صعيد واحد، بلباس واحد، ويطوفون ببيت واحد، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، وعربيهم وأعجميهم، يلهجون جميعًا بلسان الحال والمقال بـ"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".