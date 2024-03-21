الرياض.. فرص لأمطار رعدية نهاية الأسبوع ورياح نشطة تُثير بعض الأتربة والغبار في الأجواء

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة لدينا في قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى أنه من المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض بأجواء غير مستقرة، ترتفع معها فرص الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة، كما تشير التوقعات إلى وجود رياح نشطة ستعمل بمشيئة الله على إثارة بعض الأتربة والغبار في الأجواء.