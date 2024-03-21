الرياض.. فرص لأمطار رعدية نهاية الأسبوع ورياح نشطة تُثير بعض الأتربة والغبار في الأجواء

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة لدينا في قسم التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى أنه من المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض بأجواء غير مستقرة، ترتفع معها فرص الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة، كما تشير التوقعات إلى وجود رياح نشطة ستعمل بمشيئة الله على إثارة بعض الأتربة والغبار في الأجواء.
وفي التفاصيل، تستمر فرص الأمطار الرعدية يوم غد الجمعة في العاصمة الرياض، نتيجة لوجود حوض علوي بارد نسبياً شمال المملكة، مما يساهم باستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث إن هذه الأمطار متوقعة على فترات وقد تصحب بالبرق والرعد وزخات من البرد أحياناً.
كما أنه من المتوقع هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على العاصمة الرياض، هذه الرياح من شأنها أن تعمل على إثارة بعض الغبار والأتربة في الأجواء، لذا يرجى الانتباه بشكل خاص لمرضى الجهاز التنفسي.