هيئة الاتصالات تطلق خدمة الإنترنت عالي السرعة في قرى وهجر المملكة

وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة التجوال المحلي حققت منجزات متعددة، حيث بلغ متوسط عدد الرسائل النصية اليومي أكثر من 25 ألف رسالة، وتجاوز متوسط عدد المكالمات الصوتية اليومي 340 ألف مكالمة، فيما بلغ متوسط حجم استهلاك البيانات اليومي 7 تيرا بايت، وبلغ متوسط عدد المتجولين يوميا أكثر من 236 ألف متجول بين الشبكات المحلية.