مدته 52 يوماً.. "المسند": اليوم بداية "الوسم" وأمطاره تنبت الأرض بالخضرة

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم الأربعاء هو بداية "الوسم"، والذي يستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، وعدد أيامه 52 يوماً.
وأضاف "المسند"؛ أن الوسم ليس بمنزلةٍ أو نجمٍ في السماء وإنما مصطلحٌ يضم أربعة منازل قمرية، ويعني الكي أو أثر الكي وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.
وأكّد أن هذه الأيام هي بداية موسم الأمطار المنبتة للكمأة، بإذن الله، ويُقال "احسب من أول مطرة 70 يوماً ويظهر أول الفقع"، وتقول العرب: "إذا طلعت العواء طاب الهواء وضرب الخباء وكره العراء وشنن السقاء؛ أي يبس؛ لقلة استقاء الماء فيه" .