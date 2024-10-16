مدته 52 يوماً.. "المسند": اليوم بداية "الوسم" وأمطاره تنبت الأرض بالخضرة

وأكّد أن هذه الأيام هي بداية موسم الأمطار المنبتة للكمأة، بإذن الله، ويُقال "احسب من أول مطرة 70 يوماً ويظهر أول الفقع"، وتقول العرب: "إذا طلعت العواء طاب الهواء وضرب الخباء وكره العراء وشنن السقاء؛ أي يبس؛ لقلة استقاء الماء فيه" .