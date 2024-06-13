563 فرقة و1371 حالة.. تفاصيل "24 ساعة من الخدمات الإسعافية بالعاصمة المقدسة"

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تفاصيل الإحصائية اليومية للخدمات الإسعافية بالعاصمة المقدسة في موسم حج 1445هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الفرق الطبية الإسعافية في نطاق الحرم المكي الشريف، بلغ أمس الأربعاء 83 فرقة، فيما بلغ إجمالي الحالات الإسعافية 273 حالة.
وأضافت، عبر إنفوجراف معلوماتي: أن الفرق الطبية الإسعافية في نطاق العاصمة المقدسة بلغت 178 فرقة، والحالات الإسعافية 966 حالة.
وعلى صعيد المشاعر المقدسة سجلت الفرق الطبية الإسعافية 302 فرقة، والحالات الإسعافية 132 حالة.
وأوضحت الهلال الأحمر أن إجمالى الفرق الطبية الإسعافية بلغ 563 فرقة، في حين سجل إجمالي الحالات الإسعافية 1371 حالة.