563 فرقة و1371 حالة.. تفاصيل "24 ساعة من الخدمات الإسعافية بالعاصمة المقدسة"

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الفرق الطبية الإسعافية في نطاق الحرم المكي الشريف، بلغ أمس الأربعاء 83 فرقة، فيما بلغ إجمالي الحالات الإسعافية 273 حالة.