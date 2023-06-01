سكني وتجاري وزراعي وصناعي.. "إنفاذ" يقيم 8 مزادات عقارية لبيع 70 عقارًا في الرياض

وتبدأ المزادات بـ8 عقارات في مزاد روائد الإلكترونية، و12 عقارًا في مزاد قطوف نجد الحضوري والإلكتروني، و12 عقارًا في مزاد مساكن الحضوري، و5 عقارات في مزاد غروب الرياض الإلكتروني، و12 عقارًا في مزاد إنفست الإلكتروني، و12 عقارًا في مزاد نقاط عقارية الإلكتروني، و10 عقارات في مزاد نسيم الشرق الإلكتروني، وأخيرًا 7 عقارات في مزاد كنوز الحضوري.