"السعدون" تطرح أفضل العروض العقارية بمدينة الرياض في مزادها THE BEST

تُقيم شركة السعدون العقارية، عبر سلسلة مزادتها العقارية، مزاد THE BEST؛ حيث تُقدم فيه عروضًا عقارية مميزة ومتنوعة بمدينة الرياض ذات الطابع التجاري، على الدائري الجنوبي مباشرة، وعلى شوارع حيوية كطريق مكة، وشارع ابن تيمية الرابط بين حي الشفا والعزيزية، وفي العوالي ونمار 3020.