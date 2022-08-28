"السعدون" تطرح أفضل العروض العقارية بمدينة الرياض في مزادها THE BEST

تُقيم شركة السعدون العقارية، عبر سلسلة مزادتها العقارية، مزاد THE BEST؛ حيث تُقدم فيه عروضًا عقارية مميزة ومتنوعة بمدينة الرياض ذات الطابع التجاري، على الدائري الجنوبي مباشرة، وعلى شوارع حيوية كطريق مكة، وشارع ابن تيمية الرابط بين حي الشفا والعزيزية، وفي العوالي ونمار 3020.
ومنها ذات الطابع السكني المناسب للمطورين في حي لبن، والحزم، والسويدي، وبدر، والعزيزية، والدريهمية، والعريجاء الغربي.. بقرار من محكمة التنفيذ بالرياض وبإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
يُذكر أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 6/ 9/ 2022م الموافق 10/ 2/ 1444هـ الساعة 4 عصرًا بقاعة أضواء ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات، كما يبدأ استلام شيكات الدخول قبل المزاد بـ7 أيام.
وللتسجيل والاستفسار التواصل عبر الرقم 920003852، والاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابطhttps://2u.pw/Kprtp .