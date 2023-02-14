"مجلس التعاون" يؤكّد وقوفه إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره

يُذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان في ديسمبر 2022م، الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، مؤيداً ما جاء في بيانات الحكومة العراقية بإدانة ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصفٍ مدفعي وهجماتٍ بالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، التي أوقعت عديداً من الضحايا بين المواطنين الآمنين، معتبرةً ذلك تجاوزاً على سيادة العراق وأمنه.