"مجلس التعاون" يؤكّد وقوفه إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ اليوم، بدولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني؛ على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.
وأكّد "البديوي"؛ خلال اللقاء، وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره، كما جرى استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق وأوجه تنميتها وتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات لخدمة مصالح الجانبين، إضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
يُذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان في ديسمبر 2022م، الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، مؤيداً ما جاء في بيانات الحكومة العراقية بإدانة ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصفٍ مدفعي وهجماتٍ بالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، التي أوقعت عديداً من الضحايا بين المواطنين الآمنين، معتبرةً ذلك تجاوزاً على سيادة العراق وأمنه.