مساعدة أولياء الأمور على الاختيار.. "تقويم التعليم": 3 أهداف لمؤشر "ترتيب المدارس"

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن مؤشر ترتيب المدارس هو منصة رقمية موحدة لعرض ترتيب المدارس، بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات التي تنفذها الهيئة.
وأكدت الهيئة في إنفوجراف نشرته اليوم أن أبرز أهداف المؤشر تتمثل في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المدارس المتميزة لأبنائهم وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتجويد أدائها التعليمي، والتطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب.
ومؤشر ترتيب المدارس هو مؤشر يقدم ترتيباً لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.
ومع أن هذا المؤشر يقدم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء، إلا أنه لا يُعتبر تقييمًا أو تصنيفًا شاملًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناءً على ذلك.