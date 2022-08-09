المملكة تستضيف أول ورشة عن المراصد الحضرية الوطنية تفعيلاً للعمل الخليجي المشترك

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات ومقترحات أهمها: إعداد تقرير الرصد الحضري الخليجي، الذي يهدف إلى تحقيق التكامل والتشارك بين المراصد الحضرية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى إمكانية الربط الإلكتروني بين منصات دول مجلس التعاون الداعمة لعملية الرصد الحضري، والعمل على تفعيل مقترح إنشاء مرصد حضري خليجي، كما أوصى المشاركون بعقد لقاءات دورية لتبادل الخبرات بين المختصين في دول مجلس التعاون؛ نظرًا لأهمية ذلك في إثراء خبرات المراصد الحضرية في دول المجلس.