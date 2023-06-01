محليات

200 ألف متبرع.. حملة إغاثة الشعب السوداني تتخطى الـ42 مليون ريال

لدعم الأشقاء بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء
200 ألف متبرع.. حملة إغاثة الشعب السوداني تتخطى الـ42 مليون ريال
سبق
سبق

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم"، الرقم 42 مليون ريال حاليًا، بإجمالي 200.990 متبرع.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأوضح المركز أن ملايين السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، وعطاء المتبرعين يخفف معاناتهم، والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
منصة ساهم
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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