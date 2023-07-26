ماكدونالدز تنظم حملة التبرع بالدم.. متبرع واحد بالدم يستطيع إنقاذ حياة 3 أشخاص

تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994، وكان أول فرع في حي الحمراء بجدة، واليوم تفتخر شركة ماكدونالدز بخدمة عملائها في أكثر من ١٥٠ فرعًا حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية، وكذلك تبوك.