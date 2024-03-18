محليات
احذر "شبه المعدوم".. "المرور" تُنَبه من "انزلاق المركبة خلال الهطولات"
أشارت إلى "تأثير الأمطار على قلة تماسك وثبات الإطار مع زيادة السرعة"
تحت وسم #الوقاية_أمان، حذّرت الإدارة العامة للمرور، من مخاطر انزلاق المركبات خلال هطول الأمطار.
وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس": "احذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار؛ لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة".
وبيّنت أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا؛ في حين يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مع السرعات المتوسطة بسيطًا.. وفي السرعات العالية يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدوم.