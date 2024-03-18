احذر "شبه المعدوم".. "المرور" تُنَبه من "انزلاق المركبة خلال الهطولات"

وبيّنت أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا؛ في حين يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مع السرعات المتوسطة بسيطًا.. وفي السرعات العالية يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدوم.