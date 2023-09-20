متحف "صقر الجزيرة" للطيران يفتح أبوابه للمواطنين والمقيمين.. الجمعة المقبل

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 93 من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة المقبل.
وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار والعرضة السعودية وعروض أخرى.
وبهذه المناسبة، قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى الساعة 11 مساءً.
وتأتي هذه الفعالية من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.