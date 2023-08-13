قبول 1155 متدرّبًا مستجدًّا في الكلية التقنية بأبها

قبول 1155 متدرّبًا مستجدًّا في الكلية التقنية بأبها
كشف عميدُ الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أنّه تم قبول 1155 متدرّبًا مستجدًّا للفصل التدريبي القادم، جاء ذلك خلال اللقاء الترحيبي الذي عُقد صباح اليوم في صالة النشاط بالكلية في حي جوحان، بحضور وكيلَي الكلية: للتدريب المهندس سالم الغامدي، ولشؤون المتدربين محمد ردعان الشهري، وعدد من منسوبي الكلية، وتم خلاله تبادل التهاني بين الجميع.
وبيّن عميد الكلية أنه تم تجهيز الجداول الخاصة بالمتدرّبين المستجدّين، وسيُرسل لهم عن طريق برنامج رايات، مشيرًا إلى أن التدريب سيبدأ إن شاء الله الأحد القادم، مضيفًا أنه "جار العمل لإنهاء إجراءات خرّيجي الفصل التدريبي الصيفي، وسيتم تسليمهم وثائقَ التخرج خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح أنه انتهت فترة القبول والتسجيل بالكلية، وفي حالة انسحاب بعض المقبولين يتمّ ترشيح المتقدّمين من قائمة الاحتياط، والذين سجلوا من قبل في بوابة قبولي في الوقت المحدد سابقًا.
وأضاف: "ستنظم الكليةُ، الأسبوع القادم، برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين، ويستمر ثلاثة أيام من يوم الأحد القادم إن شاء الله، ويشتمل على محاضرات ولقاءات وزيارات للأقسام، وللتعرف على رؤساء الأقسام والقاعات التدريبية والورش في جميع التخصصات".