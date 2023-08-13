قبول 1155 متدرّبًا مستجدًّا في الكلية التقنية بأبها

كشف عميدُ الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أنّه تم قبول 1155 متدرّبًا مستجدًّا للفصل التدريبي القادم، جاء ذلك خلال اللقاء الترحيبي الذي عُقد صباح اليوم في صالة النشاط بالكلية في حي جوحان، بحضور وكيلَي الكلية: للتدريب المهندس سالم الغامدي، ولشؤون المتدربين محمد ردعان الشهري، وعدد من منسوبي الكلية، وتم خلاله تبادل التهاني بين الجميع.