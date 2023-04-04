1500 سجل تجاري لقطاع الأفلام في 2022

وأوضحت وزارة التجارة، في تقريرها لقطاع الأعمال في الربع الأول من العام 2023: إن أعداد السجلات القائمة في نشاط إنتاج الأفلام السينمائية، بلغت في الربع الأول من 2022، 81 سجلًّا تجاريًّا؛ فيما أفصحت عن أن الربع ذاته من العام الجاري شهد ارتفاعًا مقارنة بالمدة الزمنية نفسها للعام السابق؛ إذ بلغت 113 سجلًّا تجاريًّا في قطاع السينما، بواقع نمو يصل إلى 39% في السجلات التجارية خلال الربع الأول من عام 2023.