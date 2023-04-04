1500 سجل تجاري لقطاع الأفلام في 2022

بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط إنتاج الأفلام السينمائية، 1510 سجلات تجارية، بنهاية العام الماضي.
وأوضحت وزارة التجارة، في تقريرها لقطاع الأعمال في الربع الأول من العام 2023: إن أعداد السجلات القائمة في نشاط إنتاج الأفلام السينمائية، بلغت في الربع الأول من 2022، 81 سجلًّا تجاريًّا؛ فيما أفصحت عن أن الربع ذاته من العام الجاري شهد ارتفاعًا مقارنة بالمدة الزمنية نفسها للعام السابق؛ إذ بلغت 113 سجلًّا تجاريًّا في قطاع السينما، بواقع نمو يصل إلى 39% في السجلات التجارية خلال الربع الأول من عام 2023.
وحسب التقرير، تَصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الخمس الأعلى في إصدار السجلات التجارية الخاصة بنشاط السينما، بواقع 820 سجلًّا تجاريًّا، تلتها مكة المكرمة 440 سجلًّا، والشرقية 125، ثم المدينة المنورة 47، فالقصيم 18 سجلًّا تجاريًّا لنشاط السينما.
واستحدثت السعودية -عبر صندوق التمويل الثقافي- برنامج تمويل قطاع الأفلام لتحفيز نمو القطاع بصفته قوة ناعمة تُراهن على المملكة بمسارين تمويليين (الإقراض، والاستثمار) خاصة لفئات الأفلام الروائية والمسلسلات التليفزيونية؛ فيما يدعم برنامج تمويل الأفلام سلسلة القيمة لإنتاج الفيلم وممكنات القطاع، بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع.
وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت أن العدد الإجمالي لدور السينما السعودية بلغ 63 صالة عرض بنهاية 2022، مقابل 54 سابقًا؛ فيما توقعت الهيئة أن يكون في البلاد 350 دار سينما، و2500 شاشة مُشَغّلين بحلول 2030.