"شبه المداري" يشتد.. الحرارة ترتفع شرقاً وهنا سحب تتكاثر وهطولات وبرد

يُتوقع، بمشيئة الله، أن يشتد المُرتفع الجوي شبه المداري على شرق المملكة السعودية، اليوم الإثنين؛ لترتفع درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات مئوية في الأجزاء الداخلية من الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً في تلك المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في باقي المناطق.