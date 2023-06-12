"شبه المداري" يشتد.. الحرارة ترتفع شرقاً وهنا سحب تتكاثر وهطولات وبرد

يُتوقع، بمشيئة الله، أن يشتد المُرتفع الجوي شبه المداري على شرق المملكة السعودية، اليوم الإثنين؛ لترتفع درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات مئوية في الأجزاء الداخلية من الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً في تلك المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في باقي المناطق.
ويكون الطقس فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية، مُعتدل الحرارة بوجه عام؛ حيث تتكاثر السُحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاءٍ من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب مكة المكرّمة، وتترافق بهطول أمطار رعدية قد يرافقها تساقط زخات من البَرَد، وفق موقع "طقس العرب".
أما عن الرياح، فتكون شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، لكنها تنشط ساعات ما بعد الظهر على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنوّرة وغرب حائل وغرب القصيم وصولاً إلى غرب منطقة الرياض إدارياً، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.