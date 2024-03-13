حالة جوية ممطرة تؤثر على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط خلال الأسبوع القادم

ويأتي تأثير الحالة الممطرة المتوقعة على نطاق إقليمي، بفعل توقعات باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تدريجيًّا مع مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة ذات مصدر مداري؛ مما يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال في كل من مصر وبلاد الشام والسعودية، بالإضافة إلى العراق والكويت، قبل أن يتحول لمنخفض جوي جبهي منتصف الأسبوع القادم.