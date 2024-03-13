حالة جوية ممطرة تؤثر على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط خلال الأسبوع القادم

تشير أحدث نواتج التحليلات وبيانات المحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية، إلى أن أجزاء واسعة من الشرق الأوسط على موعد مع حالة جوية ممطرة خلال الأسبوع القادم، تجلب الأمطار لأكثر من 8 دول عربية بإذن الله، كما أنها تترافق بكتلة هوائية أبرد من المعتاد، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة.
ويأتي تأثير الحالة الممطرة المتوقعة على نطاق إقليمي، بفعل توقعات باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تدريجيًّا مع مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة ذات مصدر مداري؛ مما يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال في كل من مصر وبلاد الشام والسعودية، بالإضافة إلى العراق والكويت، قبل أن يتحول لمنخفض جوي جبهي منتصف الأسبوع القادم.
- الأحد 17 مارس: يقترب الحوض العلوي البارد من المنطقة، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جمهورية مصر وغرب ووسط المملكة العربية السعودية.
- الاثنين 18 مارس: تتعمق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية شرقي البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر؛ بحيث تهطل أمطار متفاوتة الغزارة في أجزاء عدة من شمال وغرب ووسط المملكة العربية السعودية والعراق، ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا، كما تشهد أجزاء من بلاد الشام ومصر بعض الأحوال الجوية غير المستقرة.
- الثلاثاء 19 مارس: يشتد تأثير الحالة الجوية الممطرة بشكل إضافي على أجزاء مختلفة من شمال ووسط وغرب المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بلاد الشام والعراق والكويت ومصر.