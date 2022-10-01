في يوم القهوة العالمي.. "فيفاء" حاضنة البن السعودي بأكبر مشتل في السعودية

يعتبر مطلع أكتوبر من كل عام، موعدًا سنويًا لعشاق ومحبي القهوة، باعتباره يومًا عالميًا للقهوة، وارتبط اسم القهوة بالكرم والأصالة، وهي رمز من رموز الضيافة لدى العرب قديمًا وحديثًا، وهي أول ما يقدّم للضيف، ولها أبعاد ثقافيّة وتاريخيّة.