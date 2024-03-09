في شركات عالمية.. الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تنظّم ملتقى توظيفياً للطلاب المبتعثين

نظّمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ـ عبر الاتصال المرئي ـ ملتقى توظيفياً، بالتعاون مع منصة Localized المختصة في توفير خدمات التوظيف، شمل تقديم ممثلي عددٍ من الشركات العالمية فرص التوظيف المتاحة لديهم، بهدف استقطاب الطلبة المتميزين.
وأوضح الملحق الثقافي السعودي بواشنطن الدكتور فوزي بخاري؛ أن الملتقى يأتي ضمن تعاون الملحقية مع عددٍ من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية لتوفير الفرص التدريبية والمهنية للطلاب المبتعثين، مفيداً بأن مجموعة من الطلاب استفادوا من هذا التعاون وحصلوا على فرصٍ لاكتساب خبرات أثناء دراستهم وما بعد التخرج؛ ما أسهم في رفع مستوى جودة تجربة الابتعاث بالحصول على المعرفة العلمية وتجربة العمل العملية.