في شركات عالمية.. الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تنظّم ملتقى توظيفياً للطلاب المبتعثين

وأوضح الملحق الثقافي السعودي بواشنطن الدكتور فوزي بخاري؛ أن الملتقى يأتي ضمن تعاون الملحقية مع عددٍ من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية لتوفير الفرص التدريبية والمهنية للطلاب المبتعثين، مفيداً بأن مجموعة من الطلاب استفادوا من هذا التعاون وحصلوا على فرصٍ لاكتساب خبرات أثناء دراستهم وما بعد التخرج؛ ما أسهم في رفع مستوى جودة تجربة الابتعاث بالحصول على المعرفة العلمية وتجربة العمل العملية.